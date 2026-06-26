Москва26 июн Вести.Федеральный суд США предписал Минюсту либо рассекретить часть файлов по делу покойного скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна, в том числе имена предполагаемых соучастников, либо обосновать законность каждого редактирования документов, следует из судебных материалов.

В апреле журналистка Кэти Панг обвинила Минюст и исполняющего обязанности генпрокурора США Тодда Бланша в сокрытии имен соучастников и излишнем редактировании файлов, фигурирующих в деле Эпштейна, и подала судебный иск против ведомства и чиновника.

Ходатайство Панг о предварительном судебном запрете удовлетворено приводит РИА Новости выдержку из материалов

По решению суда Минюст до 2 июля должен обнародовать восемь писем с полными именами отправителей и получателей, два документа с именами предполагаемых соучастников, исходные заметки Федерального бюро расследований (ФБР) по четырем отчетам, а также иностранные материалы.

В случае невыполнения требований министерство будет обязано представить суду обоснованные причины, по которым каждый из этих файлов должен оставаться засекреченным.

Кроме того, Минюсту предписано опубликовать в федеральном реестре журнал всех редакций материалов и обновлять его при каждом новом выпуске файлов Эпштейна.

Ранее Тодд Бланш заявил, что Минюст опубликовал все материалы, касающиеся дела Эпштейна. Он отметил, что дело скандального финансиста было частью работы министерства США в 2025 году, однако оно "не должно быть частью чего-либо в будущем".