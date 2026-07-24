Москва24 июл Вести.В рамках вскрытия тела сообщника скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна - Даниэля Сиада - не было найдено следов насильственной смерти. Информацию об этом обнародовала прокуратура французского города Нантер.

Не было обнаружено следов недавнего насилия, которое могло бы быть связано со смертью цитирует сотрудников прокуратуры радио Franceinfo

Вместе с тем патологоанатомы выяснили, что на теле есть признаки ухудшения состояния здоровья. Так, есть свидетельства о том, что ранее Сиад перенес инфаркт, который мог усугубить его состояние.

Следователи потребовали также провести токсикологическую экспертизу.

Выяснение причины смерти мужчины все еще продолжается.

22 июля СМИ сообщили, что 69-летний Даниэль Сиад найден мертвым у себя дома во Франции. Он считается предполагаемым сообщником Эпштейна, подбиравшим для финансиста девушек для сексуальной эксплуатации. По данным газеты Parisien, предположительно, причиной могла стать остановка сердца.

Джеффри Эпштейн – американский финансист, первые обвинения о насилии и педофилии в адрес которого начали звучать еще в нулевых. По данным из СМИ, он создал сеть по торговле несовершеннолетними в целях сексуальной эксплуатации. Часть преступлений могла происходить на так называемом "острове Эпштейна", которых посещали, в том числе, известные люди, политики, актеры и другие лица. В 2019 году Эпштейн покончил с собой в тюрьме спустя некоторое время после своего задержания.