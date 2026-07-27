Американская газета назвала имя наследницы миллионов Эпштейна NYT: миллионы Эпштейна может унаследовать уроженка Белоруссии

Москва27 июл Вести.Потенциальной наследницей многомиллионного состояния финансиста и преступника Джеффри Эпштейна может стать уроженка Белоруссии Карина Шуляк. Об этом пишет газета The New York Times.

По данным издания, перед смертью скандальный бизнесмен внес правки в свое завещание. Из состояния в 600 миллионов долларов она может претендовать на 100 миллионов и бриллиантовое кольцо.

В статье сказано, что Шуляк стала последним человеком, которому Эпштейн позвонил перед своей смертью в тюремной камере в 2019 году. Авторы утверждают, что эти двое были парой и финансист хотел сделать девушке предложение.

Уточняется, что Шуляк получила гражданство США, следуя советам Эпштейна после их знакомства, когда девушке был 21 год. Уроженка Белоруссии никогда не делала публичных заявлений против финансиста и не объявляла себя его жертвой.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс признал, что власти США неправильно выстроили коммуникацию вокруг публикации файлов дела Эпштейна, но не пытались что-то скрыть намеренно.