КП: бизнесмен Товстик заявил, что экс-жены нет рядом с ребенком за границей

Избранник Полины Дибровой Роман Товстик сделал новое заявление об экс-жене КП: бизнесмен Товстик заявил, что экс-жены нет рядом с ребенком за границей

Москва23 июл Вести.Бизнесмен Роман Товстик заявил, что его бывшей жены Елены Товстик нет рядом с их общим ребенком за границей. Его слова приводит KP.RU.

В материале сказано, что у бывших супругов до сих пор идут судебные споры по поводу определения места жительства детей и раздела имущества. Издание пишет, что старшие из шести детей пары переехали к отцу, а младшие остались с матерью.

Автор материала утверждает, что недавно Елена Товстик уехала за границу с дочерью, но затем Роман Товстик якобы получил от ребенка видео с просьбой забрать домой. В материале утверждается, что изначально Елена Товстик летела из Турции на Кипр, в самолете познакомилась с женщиной, а на следующий день якобы оставила дочь с ней и улетела на спортивные сборы в Италию.

По словам Романа Товстика, он узнал о том, что его бывшей жены нет с ребенком, от самой дочери. Товстик уверяет, что она попросила женщину, которая сидела с ней все это время, позвонить ему.

Также от ребенка я узнал, что мама якобы уехала полечиться, и, когда стал разбираться, что же произошло, то выяснил, что "лечится" бывшая супруга в Ливиньо (горнолыжный курорт в Италии. – Прим. ред.) заявил, в частности, Товстик

Однако подтверждения этой информации нет. Позиции Елены Товстик по поводу данных заявлений в материале не приводится.

Ранее СМИ сообщили, что нынешняя избранница Романа Товстика Полина Диброва подает иск к Елене Товстик из-за высказываний той в публичном поле. Ранее Елена Товстик в соцсетях называла Диброву "воровкой чужого счастья" и утверждала, что та разрушила ее семью, будучи ее подругой и крестной матерью одного из детей.

Дмитрий Дибров и Полина Диброва Фото: Globallookpress

Летом прошлого года стало известно, что телеведущий Дмитрий Дибров разводится с женой Полиной Дибровой, с которой у них разница в возрасте в 30 лет и трое общих детей. Позднее Диброва подтвердила роман с 51-летним бизнесменом Романом Товстиком.