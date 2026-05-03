Иск миллиардера Бешенцева к жене о защите чести и достоинства отклонен судом Иск миллиардера Бешенцева к его супруге отклонен московским судом

Москва3 мая Вести.Суд в Москве не удовлетворил иск о защите чести и достоинства миллиардера Евгения Бешенцева, который он подал к своей супруге после ее обвинений в его сторону во время передачи в прямом эфире. Об этом сообщает РИА Новости.

В телеэфире Настасья Бешенцева поделилась подробностями семейной жизни с бизнесменом. После этого супруг подал иск в суд.

Вынесено решение об отказе в удовлетворении иска передает агентство сообщение со ссылкой на судебные материалы

Также ответчиком по иску стал адвокат Акоп Абгарян, ранее представлявший интересы Настасьи. Юрист также участвовал в записи телеэфира.

В беседе с РИА Новости, он сообщил, что Бешенцев требовал опровергнуть слова Настасьи об угрозах жизни. Абгарян отметил, что речь шла о комментариях к видео с камер наблюдения, которые показали в эфире.

Евгений и Настасья стали супругами 22 года назад, у них есть трое детей. На данный момент они находятся в бракоразводном процессе.