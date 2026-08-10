Москва10 авг Вести.Высокий суд Англии обязал бизнесмена Владимира Потанина ответить на вопросы его бывшей супруги Натальи в рамках многолетнего имущественного спора, об этом пишет газета "Ведомости".

Экс-супруги ведут судебную тяжбу с 2014 года.

Отмечается, что Потаниной в ходе нескольких судебных процессов удалось добиться раздела совместного имущества и получить компенсацию в размере более 2,5 миллиарда рублей. Позже она уехала из РФ и продолжила разбирательства в иностранных судах.

Согласно британскому законодательству стороны должны до первого слушания представить в суд и направить другой стороне анкету, содержащую запрашиваемую у нее дополнительную информацию и документы.

По данным газеты, Потанин добровольно отказался отвечать на подавляющее число вопросов из анкеты экс-жены, а те, на которые был готов дать ответ, просил переформулировать.

В итоге суд обязал Потанина ответить на вопросы бывшей жены, "вытекающие" из первоначальных 62, но сами они в решении отредактированы говорится в статье

Как отмечает издание, бизнесмен должен был сделать это до 14 июля 2026 года. Кроме того, на уточнение информации, если в этом возникнет необходимость, отведен срок до 18 августа. Предварительное слушание назначено на 17-18 сентября, а заключительное - на ноябрь 2026 года.

Потанин заявил, что у него достаточно средств для выполнения любого решения суда, а запрашиваемые бывшей женой данные "в значительной степени излишние и несоразмерные", учитывая общедоступную информацию о его крупнейшем активе в этом деле - компании "Интеррос".

Кроме того, бизнесмен считает, что раскрытие сведений может подвергнуть его дополнительным санкциям со стороны иностранных государств, отмечает издание.

Ранее Высокий суд Англии и Уэльса постановил, что имеет право, не запрашивая одобрения у России, заслушать показания Потанина в рамках бракоразводного процесса с его бывшей супругой.