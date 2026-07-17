Москва17 июл Вести.Высокий суд Англии и Уэльса постановил, что имеет право заслушать показания миллиардера Владимира Потанина в рамках бракоразводного процесса с его бывшей супругой Натальей, не запрашивая одобрения у России.

Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на материалы дела.

Потанины развелись в 2014 году после того, как прожили в браке около 30 лет.

Экс-супруга заподозрила предпринимателя в попытке скрыть имущество при разводе и инициировала против него споры в разных юрисдикциях, в том числе в 2018 году в Великобритании, инвестиционную визу которой получила за четыре года до этого. Спор продолжается до сих пор говорится в материале

Лондон летом 2022 года ввел в отношении Потанина санкции, которые подразумевают не только замораживание активов, но и запрет на пребывание в стране. Миллиардер согласился дать показания дистанционно.

Ранее сообщалось, что в Москве арбитражный суд принял решение полностью удовлетворить иск Потанина к экс-жене Наталье. Дело рассматривалось в закрытом режиме.