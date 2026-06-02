В Британии супружеская пара разводилась 23 года The Times: в Британии завершился самый долгий бракоразводный процесс в 23 года

Москва2 июн Вести.В Британии завершился самый долгий бракоразводный процесс. Он длился 23 года, рассказала газета The Times.

Варша Гохил инициировала развод с юристом Бхадрешем Гохилом в 2002 году. Причинами для расторжения брака стали супружеская неверность мужа и его "неразумное поведение".

Изначально в рамках соглашения о разводе Варша согласилась получить от мужа 270 тысяч фунтов стерлингов и автомобиль Peugeot, однако впоследствии выяснилось, что Бхадреш скрыл от жены часть активов, чем нарушил закон. В 2007 году она обратилась в суд с доказательствами недостоверности информации об имуществе, которую предоставил ее супруг при оформлении соглашения о разводе.

Четыре года спустя Бхадреш Гохил был осужден за отмывание денег и подлог документов, из-за чего 28 миллионов принадлежащих ему активов были заморожены Королевской прокурорской службой (CPS).

Варше Гохил в 2015 году удалось добиться отмены первоначального соглашения о разводе, после чего дело было передано на новое рассмотрение. Однако, слушания по нему состоялись лишь восемь лет спустя. Тогда супруги Гохил и CPS начали трехсторонний спор о принадлежности активов.

Бхадреш Гохил настаивал, что замороженные средства ему не принадлежат; Варша Гохил утверждала, что имеет право на часть активов мужа, поскольку они принадлежали ему в годы брака; CPS настаивала на конфискации всех средств в пользу британской короны как нажитых преступным путем.

В 2026 году женщине удалось отстоять свою позицию и добиться окончательного, не подлежащего апелляции решения суда в свою пользу.

Судья [Дэвид] Уильямс постановил, что активы действительно принадлежали Бхадрешу, и что CPS не удалось доказать, что все 28 миллионов фунтов являются преступными доходами, отметив, что часть активов представляла собой нажитое законным бизнесом во время брака. Он присудил Варше 6,6 миллиона фунтов из "незапятнанных" средств подытожила The Times

Ранее жительница Калининградской области обратилась в Верховный суд России после того, как узнала, что при разводе из-за ошибки в ЗАГСе ее 25-летний брак никогда не был зарегистрирован официально.