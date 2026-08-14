Английский суд не стал запрещать Потанину вести тяжбы с бывшей женой в РФ

Суд в Англии вынес новое решение по разделу имущества Потаниных Английский суд не стал запрещать Потанину вести тяжбы с бывшей женой в РФ

Москва14 авг Вести.Семейный суд Англии и Уэльса не стал выносить запрет бизнесмену Владимиру Потанину на решение имущественных споров с его бывшей женой Натальей в российской юрисдикции. Об этом пишут "Ведомости".

Судебная тяжба между Натальей и Владимиром длится с 2014 года. Потанина осталась недовольна разделом имущества и подала иски против экс-супруга в России и Великобритании.

В начале 2026 года Владимир подал заявление в Арбитражный суд Москвы. Он добился выдачи антиискового запрета в отношении разбирательства с бывшей женой. Суд счел, что Потанин из-за антироссийских санкций ограничен в доступе к правосудию в Англии.

Наталья попыталась оспорить антиисковой запрет. Она подала апелляцию в России. А в Семейный суд Англии и Уэльса направила ходатайство о запрете бывшему мужу продолжать спор в России. Наталья заявила, что ее бывший супруг недобросовестно пытается сорвать ее иск.

Семейный суд согласился именно с Потаниным: нет ничего по своей природе недобросовестного, обременительного или репрессивного в том, что сторона использует доступные ей юридические возможности в другой юрисдикции говорится в публикации

Ранее стало известно, что Высокий суд Англии обязал Потанина ответить на ряд вопросов бывшей жены в рамках разбирательства. После предоставления дополнительной информации состоится очередное слушание по делу о разделе имущества – в сентябре 2026 года.