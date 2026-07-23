Анна Руднева ответила на слова экс-жены супруга о долгах и алиментах на детей Анна Руднева опровергла сообщения СМИ о долгах мужа и неуплате алиментов

Москва23 июл Вести.Бывшая солистка группы "Ранетки" Анна Руднева, которая недавно вышла замуж в третий раз и беременна, прокомментировала сообщения в СМИ о "долгах" своего мужа. Ее слова приводит издание "СтарХит".

18 июля состоялась свадьба певицы с ее нынешним избранником – бизнесменом Ильей Былушкиным. При этом в ряде СМИ появилась информация о том, что у Былушкина есть трое детей от предыдущего брака, и мужчина якобы перестал платить алименты. Издания также писали, что у мужчины и его компании якобы многомиллионные долги, а кредиты вынуждена частично погашать его бывшая супруга.

Анна Руднева на своей странице в соцсети назвала эти сообщения ложью. В интервью журналистам она заявила, что "после всех судов смогла выстроить более-менее приемлемые отношения с экс-супругом", а у Былушкина "все сложнее".

Я слышала, что у той женщины сложный характер, но совершенно не ожидала, что, будучи на девятом месяце беременности, стану участвовать в публичных конфликтах заявила Руднева

По словам экс-солистки "Ранеток", Былушкин долго судился с бывшей женой по поводу места жительства детей, и в итоге суд определил, что дети должны проживать с матерью. Однако, по заявлению Рудневой, со стороны экс-супруги все "сводится в буквальном смысле к шантажу детьми".

Певица также опровергла сообщения о 15-миллионом долге мужа и о том, что она якобы заложила семейный автомобиль "Порше".

Бывшая участница "Ранеток" заявила, что после развода экс-жена ее мужа получила трехкомнатную квартиру под Москвой, которая сейчас не выставлена на продажу и не сдается, а женщина с тремя детьми проживает в Волгограде. Анна Руднева также уверяет, что муж по просьбе экс-жены переводит алименты на детскую карту старшего сына, поэтому на собственном счете женщины их нет.

Певица утверждает, что бывшая жена мужа препятствует его общению с сыновьями и заблокировала его номер в телефонах детей, а также уже была оштрафована приставами за недопуск отца к детям.

Комментариев экс-супруги Ильи Былушкина в материале не приводится.

Анна Руднева - бывшая солистка "Ранеток", актриса, певица и блогер. В 2012-2015 г. была замужем за актером, коллегой по сериалу "Ранетки" Павлом Сердюком, в браке родилась дочь Софья. В 2015-2023 г. была замужем за звукорежиссером Дмитрием Белиным, в браке родился сын Тимофей.