Агата Муцениеце назвала большую сумму, которая уходит на детей в месяц Агата Муцениеце заявила, что тратит на детей около миллиона рублей в месяц

Москва25 июн Вести.Актриса Агата Муцениеце, которая недавно стала мамой в третий раз, рассказала, что тратит на детей около миллиона рублей в месяц. Соответствующее заявление она сделала в интервью блогеру Александру Данилову.

По словам актрисы, ее доход в месяц - более миллиона рублей в месяц, и вся эта сумма уходит на детей.

Вы знаете, очень много (надо иметь денег в Москве. – Прим. ред.), особенно если у вас есть дети. Я поняла, что все свои деньги трачу на кружки, одежду, продукты, книги, оплачиваю школы, и у меня все просто деньги уходят на детей рассказала актриса

У Агаты Муцениеце трое детей. Старшие дети, сын Тимофей и дочь Мия, родились во время ее брака с актером Павлом Прилучным. Брак продлился с 2011 по 2020 год. В 2025 году актриса вышла замуж за музыканта Петра Дрангу, в том же году у них родилась дочь Вера.