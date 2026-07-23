У родителей вундеркинда Алисы Тепляковой будет десятый ребенок Семья вундеркинда Алисы Тепляковой ждет десятого ребенка

Москва23 июл Вести.Евгений Тепляков, отец вундеркинда Алисы Тепляковой, объявил в социальных сетях, что его жена Наталья ждет десятого ребенка. Об этом глава семейства сообщил в видео на своем YouTube-канале, пишет издание KP.RU.

У нас, как вы знаете, десятый ребенок намечается сказал Евгений Тепляков

Сама Наталья Теплякова не так давно призналась, что не планировала становиться многодетной матерью. Раньше у нее была карьера в банке. Но, глядя на Алису, она поняла, что ребенку нужны братья и сестры, и в итоге семья продолжила расти.

Летом 2024 года у пары родился девятый ребенок - сын Альрик Финист Ольрион.

Алиса Теплякова прославилась в 8 лет – тогда она сдала ЕГЭ, досрочно окончила школу, а в 9 лет поступила в МГУ. В 13 лет она завершила обучение в Российском государственном гуманитарном университете и получила диплом педагога-психолога.

Сейчас девочке 14 лет.