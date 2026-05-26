Москва26 мая Вести.Российская топ-модель Наталья Водянова беременна шестым ребенком. Об этом сообщила в соцсетях руководитель редакционного контента французского издания журнала Vogue Клэр Томсон-Джонвилл.

На обложке нового номера французского Vogue France Наталья Водянова запечатлена с округлившемся животом. Модель приняла участие в фотосессии в обтягивающем коротком платье и кедах на фоне природы.

По словам Клэр Томсон-Джонвилл, Водянова рассказала ей по секрету о своей беременности еще в начале года между двумя показами.

Ее шестой ребенок - в 44 года. Я сразу поняла, что она должна стать звездой летней обложки сообщила журналистка

По ее мнению, модели удалось идеально воплотить образ материнства - "осознанного и полностью принятого". Томсон-Джонвилл также добавила, что Водянова "размышляла о том, как ей повезло получить такой шанс".

Слухи о новой беременности Натальи Водяновой появились в СМИ в апреле. Тогда некоторые издания обратили внимание на то, что модель посетила вечеринку ювелирного бренда в платье с завышенной талией.

У Натальи Водяновой есть трое детей от бывшего мужа британского аристократа Джастина Портмана: сыновья Лукас Александр, Виктор и дочь Нева. В браке с ним модель была с 2010 года, в 2011-м объявила о расставании. В 2020 году Наталья Водянова вышла замуж за французского бизнесмена Антуана Арно, в отношениях с которым родила двоих детей – сыновей Максима и Романа.