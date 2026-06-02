Актриса Оксана Акиньшина показала, как ее 9-летняя дочь Эмми занимается на льду Оксана Акиньшина поделилась редкими кадрами со своей 9-летней дочерью Эмми

Москва2 июн Вести.Актриса Оксана Акиньшина поделилась кадрами со своей 9-летней дочерью Эмми, опубликовав видео, на котором девочка тренируется на льду. Как сообщает MK.ru, это является подтверждением воссоединения семьи, ведь недавно стало известно, что старшие дети артистки вернулись из Тбилиси в Москву.

Сын Константин и дочь Эмми теперь живут с мамой после того, как ранее находились за границей. Это возвращение стало важным шагом для актрисы, которая старается уделять больше времени своим детям говорится в материале

Акиньшина замужем за коллегой по цеху Данилой Козловским. В мае 2026-го они стали родителями мальчика, малыша назвали Лео.

Ранее Козловский состоял в отношениях с актрисой Ольгой Зуевой, в 2020 году у пары родилась дочь.

Акиньшина стала мамой в четвертый раз, у нее есть два сына и дочь.