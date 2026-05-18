Москва18 мая Вести.Российские актеры Данила Козловский и Оксана Акиньшина стали родителями, у них родился сын. Об этом Козловский сообщил на своей странице в социальной сети Instagram (запрещена на территории РФ).

Как рассказал актер, ребенок, которого назвали Лео, родился 6 мая.

Наш крохотный львенок, наша безусловная любовь. Как же мы долго тебя ждали. Лео Данилович Козловский. Добро пожаловать в этот мир написал Козловский

Козловский ранее состоял в отношениях с актрисой Ольгой Зуевой, в 2020 году у пары родилась дочь. Акиньшина стала мамой в четвертый раз, у нее есть два сына и дочь.