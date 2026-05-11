Москва11 мая Вести.В Арбитражный суд столицы поступило заявление о признании банкротом сына певицы Валерии Арсения Шульгина. Такую информацию распространило РИА Новости, ссылаясь на судебные материалы в своем распоряжении.

Согласно этой информации, соответствующее заявление кредитора Филиппа Березовского поступило в судебные органы 8 мая.

В материале сказано, что ранее суд взыскал с Шульгина в пользу Березовского сумму долга по трем договорам займа, которая в целом составляет свыше 23 млн рублей.

Арсений Шульгин – 27-летний предприниматель, блогер, сын певицы Валерии от брака с продюсером Александром Шульгиным. В 2020 году женился, в 2021-м у него родилась дочь, а в 2025 году – сын. По данным из СМИ, бизнес-проекты Арсения Шульгина была связаны с мундштуками для кальянов и с IT-продуктами в сфере криптовалюты.