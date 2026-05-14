СМИ: жена актера Назарова обратилась в ГД с просьбой разрешить вернуться в РФ Mash: семья актера Дмитрия Назарова хочет вернуться в Россию

Москва14 мая Вести.Жена известного по сериалу "Кухня" актера Дмитрия Назарова - актриса Ольга Васильева - написала письмо в Государственную думу с просьбой позволить их семье вернуться в Россию. Об этом сообщает Mash.

По данным журналистов, в письме Васильева рассказала о творческом пути Назарова, его звании Народного артиста и проблемах со здоровьем. Она написала, что во Франции супруги столкнулись с трудностями, в том числе связанными с качеством медицины, а сам актер тяжело переживает разлуку с Родиной и российской сценой. По словам Ольги Васильевой, в последние годы Дмитрий Назаров серьезно болел.

В обращении Васильева подчеркнула, что их семью не следует причислять к оппозиции. По ее словам, они никогда не поддерживали Вооруженные силы Украины (ВСУ) и не делали антироссийских заявлений. Увольнение из Московского художественного театра имени Чехова она назвала вынужденным и связала его со сменой руководства театра.

Сегодня мой муж, Дмитрий Назаров, хочет простого и естественного – вернуться домой. Жить и работать в Москве. Продолжать служить профессии и стране так, как он делал это всю жизнь сказано в письме, скриншот которого опубликовали журналисты

В письме также сказано, в частности, что дети пары живут и работают в Москве.

В сообщении Mash также утверждается, что у супругов финансовые проблемы.

При этом сама Ольга Васильева не стала давать комментарии Mash и подтверждать информацию.