Москва11 апр Вести.Сын Наташи Королевой вынес сор из избы: он пожаловался на свою супругу Мелиссу Волынкину за постоянные крики и грязь в доме. 24-летний Архип Глушко рассказал журналистам, что не так в его семье.

В быту у пары Глушко не все складывается гладко, пояснил молодой человек в эфире одного из федеральных телеканалов. Их брак не идеален. Архип любит чистоту, ему приходится часто делать замечания по этому поводу.

Она кофе любит пить. Иногда кофе не допивает и оставляет кружку пояснил сын певицы Наташи Королевой и Сергея Глушко, известного как Тарзан

Излишняя эмоциональность супруги также доставляет дискомфорт Архипу.

Если очень-очень радуется, она может очень громко это выражать, свою радость. Иногда мне это бывает слишком громко добавляет Архип

А Наташе Королевой невестка нравится. Она не очень-то хотела принимать ее в семью, но потом ее покорили веселый нрав и кулинарные таланты Мелиссы. Особенно певицу подкупило песочное печенье с лимонным курдом, которое готовит Волынкина.

В августе 2026 года браку Волынкиной и Глушко исполнится два года. Но это в том случае, если молодой человек не переборщит с жалобами.