Москва3 мая Вести.Бывший главный редактор американского издания Vogue Анна Винтур ненавидит жену британского принца Гарри – американскую актрису Меган Маркл. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инсайдеры издания уверяют, что Винтур не простила Меган Маркл за ситуацию 2019 года, когда Маркл вместо сотрудничества с американским Vogue "присягнула на верность" тогдашнему редактору британского Vogue Эдварду Эннинфулу, который считался конкурентом Винтур.

Меган присягнула на верность Эннинфулу, что взбесило Анну. Анна ее ненавидит рассказал инсайдер

По его словам, также Маркл никогда не возвращает модные вещи, которые берет, и не платит за них.

Он также сообщил, что Винтур любит британскую королевскую семью, и ей не понравилось то, как принц Гарри с женой разорвали связи с его семьей.

В материале сказано, что, по слухам, Анна Винтур ничего никогда не прощает и не забывает. Утверждается, что даже сейчас, спустя время, у Меган Маркл нет возможности восстановить отношения с Анной Винтур.

В апреле в СМИ начала появляться информация о том, что Меган Маркл и принца Гарри не пригласили на бал Met Gala-2026. Мероприятие состоится 4 мая.