Москва6 июл Вести.Букингемский дворец отказался разрешить принцу Гарри остановиться в королевской резиденции во время его визита в Великобританию, пишет газета Telegraph, ссылаясь на источники.

Ранее ожидалось, что принц с 7 по 11 июля посетит Великобританию – впервые за 10 месяцев. Гарри также собирался впервые за четыре года привезти в страну свою семью, однако их приезд был поставлен под сомнение после отказа властей Королевства предоставить им охрану.

Герцогу Сассекскому заявили, что он не сможет поселиться в Букингемском дворце сообщает газета

По данным издания, ранее принцу Гарри предложили поселиться в королевской резиденции на время визита, однако позже предложение было отозвано. Как сообщил источник во дворце, это было сделано из-за того, что Гарри слишком поздно на него откликнулся.

Газета отмечает, что данное решение было согласовано с королем Карлом III.

Кроме того, пишет издание, короля также смущает грядущее решение суда по иску Гарри против газеты Daily Mail о клевете, которое будет объявлено 7 июля. Во дворце опасаются, что оно может скомпрометировать монарха в том случае, если Гарри будет в это время проживать в резиденции.

В 2020 году принц Гарри и его супруга Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей, отказавшись от выполнения королевских обязанностей.

Ранее стало известно, что Карл III решил не переезжать в Букингемский дворец после проведенного там ремонта. Резиденция будет использоваться в рабочих целях. Король намерен сделать дворец более открытым для публики, "чтобы максимизировать национальную выгоду от здания, финансируемого из государственного бюджета".