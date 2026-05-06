Супруга Евгения Петросяна вступила в перепалку в театре Жена Петросяна Брухунова попала в "курьезную" ситуацию в московском театре

Москва6 мая Вести.Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала подписчикам в соцсетях о странной ситуации, которая произошла с ней в одном из столичных театров.

По словам Брухуновой, во время театрального действия ей помешала соседка, активно претендующая на подлокотник жены юмориста.

По театральному этикету подлокотник правый принадлежит мне, как хозяйке зрительного места, а подлокотник левый принадлежит человеку, который сидит, соответственно, слева от меня уточнила Татьяна

В антракте Брухунова обратилась к соседке с претензией, однако девушка поспешила возразить.

Девушка на меня вытаращилась и говорит: "А кто это постановил вообще, что правый подлокотник – ваш, а левый – мой?". Я говорю: "Ну, у вас тоже есть правый подлокотник? И он ваш по театральному этикету" поделилась она

Жена Петросяна предположила, что ее соседка, вероятно, впервые посетила театр и еще не знает об устоявшемся этикете.

Ранее юморист Евгений Петросян отметил, что словацкий премьер-министр Роберт Фицо, по его мнению, повторил сказанную артистом шутку десятилетней давности.