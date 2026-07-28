Жена Пашиняна после публикаций о насилии в семьях заявила, что ей могут угрожать

Жена Пашиняна заявила, что ей могут угрожать из-за публикации о насилии в семьях Жена Пашиняна после публикаций о насилии в семьях заявила, что ей могут угрожать

Москва28 июл Вести.Жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян утверждает, что после того, как она в соцсетях затронула тему семейного насилия, чувствует угрозу своей жизни.

Ранее на своей странице в Facebook (принадлежит запрещенной в РФ компании Meta) Акопян рассказала о нескольких случаях насилия по отношению к замужним женщинам.

После того как я подняла тему насилия в семьях, я чувствую угрозу жизни сказала она в видеообращении на своей странице

Акопян также выразила надежду, что госслужбы Армении смогут не допустить этого, поскольку, добавила она, репутация республики окажется под ударом, если "супруга премьер-министра станет жертвой насилия".