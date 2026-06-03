Сторонники Пашиняна напали на оппозиционеров из "Сильной Армении"

Сторонники Пашиняна напали близ Еревана на представителей "Сильной Армении" Сторонники Пашиняна напали на оппозиционеров из "Сильной Армении"

Москва3 июн Вести.Представители возглавляемой премьер-министром Армении Николом Пашиняном партии "Гражданский договор" напали на членов союза "Сильная Армения" в селе Мармарашен близ Еревана, заявила журналистка Сюзи Бадоян в соцсети Facebook (владелец соцсети компания Meta и сама соцсеть Facebook признаны в России экстремистскими и запрещены).

Бадоян выложила в соцсети видео нападения.

Только что представители "Гражданского договора" набросились на членов "Сильной Армении" отметила Бадоян

Пашинян во время предвыборного митинга резко высказался в адрес сына главы союза "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, пообещав "отрезать ему все".

В Армении 7 июня пройдут парламентские выборы. Пашинян выдвинут кандидатом на пост премьер-министра от партии "Гражданский договор", а партия "Сильная Армения" поддержала кандидатуру Карапетяна.

Между тем Пашинян заявил, что при победе на грядущих парламентских выборах предложит принять новую конституцию Армении.