Москва25 мая Вести.Армянские власти начали массовые задержания оппозиционеров перед парламентскими выборами 7 июня, заявила пресс-секретарь руководителя партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна Марианна Каграманян.

По ее словам, руководство страны во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном усилило давление на оппозицию, используя уголовные механизмы и задержания.

Начались массовые задержания и применение уголовного инструментария по указке написала Каграманян в соцсети Facebook (запрещена в РФ)

Как ранее сообщала РИА Новости пресс-секретарь Антикоррупционного комитета Армении Марина Оганджанян, в Ереване задержаны пять сторонников партии "Сильная Армения".

После старта предвыборной кампании в Армении уже неоднократно появлялись сообщения о задержаниях представителей оппозиционных политических сил. Так, несколько дней назад суд в Армении арестовал на два месяца кандидата в депутаты парламента Андраника Теваняна.