Епископ Багумян: в Армении хотят обессилить церковь

Москва31 мая Вести.Власти Армении пытаются вмешиваться в дела церкви, заявил в комментарии ИС "Вести" архимандрит Закария Багумян, епископ Армянской апостольской церкви в Эчмиадзине.

По его словам, духовенство старается защитить свою автономию.

Государство вмешивается во внутренние дела церкви, а церковь и духовенство пытаются защитить свою автономию. Священнослужителям не дают работать в армии, тюрьмах, предмет "История армянской церкви" был вообще изъят из школьной программы. Они хотят ослабить и обессилить церковь, потому что церковь остается единственной структурой, которая открыто говорит о наших национальных вопросах заявил он

В прошлом году в Армении были задержаны 13 священнослужителей Арагацотнской епархии. Кроме того, премьер-министр Никол Пашинян с супругой в соцсетях размещали посты с уничижительными и нецензурными выражениями в адрес представителей Армянской апостольской церкви.