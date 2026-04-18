Юморист Петросян заявил, что премьер Словакии Фицо повторил его шутку про РФ

Москва18 апр Вести.Юморист Евгений Петросян заявил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо, по его мнению, использовал шутку из состоявшегося в 2016 году выступления артиста. Об этом он написал в Telegram-канале.

16 апреля глава словацкого правительства во время встречи со студентами заявил, что в Евросоюзе существует стратегия, направленная на то, чтобы "поставить Россию на колени", но этот замысел, по мнению политика, не приносит результатов.

Русские очень правильно говорят: "Если мы и на коленях, то только потому, что завязываем шнурки" заметил Фицо

Комментируя ситуацию, Петросян отметил, что нередко замечал, как шутки из его репертуара становятся популярными, и это всегда его радовало.

Сегодня в сети и в политических телепередачах вспоминают, как премьер-министр Словакии Роберт Фицо, по сути, повторил мою шутку 2016 года. Она звучала в большом фельетоне. И когда я услышал ее, как цитату, я вновь воскликнул: "Значит, сказал правильно!" написал юморист

Шутка, о которой идет речь, звучала так: "Почти четверть века весь мир думал, что Россия на коленях, а оказалось, что она просто зашнуровывала берцы".

Весной 2024 года президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи в Сочи в шутку назвал своим сыном одного из гостей форума – Дэвиса Акампулиру из Уганды.