Фицо заявил, что ряд политиков расспрашивали его в туалете о поездках в Москву

Фицо рассказал, о чем европейские премьеры расспрашивали его в туалете Фицо заявил, что ряд политиков расспрашивали его в туалете о поездках в Москву

Москва4 мая Вести.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал журналистам, что некоторые европейские премьеры расспрашивали его в туалете о поездках в Москву.

Глава словацкого правительства напомнил, что политики Европейского союза публично критиковали его за визиты в Россию.

А потом идете в туалет, а к вам туда приходят премьеры и спрашивают: "Что он [президент России Владимир Путин] сказал? Как все было? Как все прошло? сказал Фицо

Он добавил, что с Россией необходимо вести диалог.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что Фицо приедет в Москву на парад Победы.