Москва4 маяВести.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал журналистам, что некоторые европейские премьеры расспрашивали его в туалете о поездках в Москву.
Глава словацкого правительства напомнил, что политики Европейского союза публично критиковали его за визиты в Россию.
А потом идете в туалет, а к вам туда приходят премьеры и спрашивают: "Что он [президент России Владимир Путин] сказал? Как все было? Как все прошло?сказал Фицо
Он добавил, что с Россией необходимо вести диалог.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что Фицо приедет в Москву на парад Победы.