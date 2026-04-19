Москалькова назвала абсурдными обвинения в шпионаже супругов из РФ в Одессе

Москва19 апр Вести.Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что добивается освобождения и возвращения в Россию супружеской пары из Нижнего Новгорода, задержанной на Украине. По ее словам, супругов обвиняют в шпионаже, однако российская сторона считает эти обвинения необоснованными.

В интервью ТАСС Москалькова уточнила, что семья с двумя детьми жила под Одессой и держала небольшой магазин. После ареста родителей дети остались на Украине, позже при содействии украинского омбудсмена и Международного комитета Красного Креста их удалось доставить к границе с Россией.

Сегодня мы продолжаем работать по освобождению семьи из Нижнего Новгорода… Их арестовали и предъявили обвинение в шпионаже. Мы считаем такое обвинение абсолютно абсурдным и ничем не доказанным сказала Москалькова

На сегодняшний день муж с женой остаются под стражей, в отношении них продолжается судебное разбирательство. Москалькова также заявила, что будет продолжать работу по возвращению российских граждан, находящихся в подобных ситуациях.