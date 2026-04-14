"Хватит, больше не хочу": Долина высказалась о перспективе нового замужества

Москва14 апр Вести.Народная артистка России Лариса Долина призналась, что больше не хочет выходить замуж. Соответствующие заявления она сделала журналистам.

14 апреля певица побывала на VIII Церемонии вручения международной профессиональной музыкальной премии BraVo в Большом театре. Слова Долиной приводит РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, разочаровалась ли она в институте брака, певица напомнила, что была замужем трижды.

Все, хватит, больше не хочу. Я свободна и абсолютно счастлива сказала она

Долина добавила, что ей комфортно жить одной и не тяготиться обязанностями по дому и расспросами о поздних возвращениях с концертов. Тем не менее другим артистка пожелала не отчаиваться в поисках настоящей любви, "потому что без нее невозможно существовать".