Москва14 апр Вести.Народная артистка России Лариса Долина рассказала журналистам, что ее концертный райдер остается максимально простым и со временем практически не меняется.

По ее словам, в нем нет ничего особенного: основными пунктами являются вода и кофе.

У меня очень простой райдер, настолько простой, что проще не бывает, ничего как не прибавлялось, так и не убавлялось, если я вам его покажу, будете смеяться, в нем - вода и кофе передает ее слова РИА Новости

Певица отметила, что во время гастролей не может обойтись без кофе и предпочитает эспрессо без сахара и молока. Она добавила, что ей всегда ставят в гримерку небольшую кофемашину и что она особенно любит кофе в капсулах.

Во вторник Долина приняла участие в VIII церемонии вручения международной профессиональной музыкальной премии BraVo, которая проходит на Исторической сцене Большого театра. Эта премия вручается с 2018 года, охватывает десятки стран Евразии и, среди прочего, ставит своей задачей поддержку молодых талантов. Лауреаты получают статуэтки, созданные ювелирным домом Mercury.