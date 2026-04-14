Народная артистка России Лариса Долина рассказала журналистам, что ее концертный райдер остается максимально простым и со временем практически не меняется.
По ее словам, в нем нет ничего особенного: основными пунктами являются вода и кофе.
У меня очень простой райдер, настолько простой, что проще не бывает, ничего как не прибавлялось, так и не убавлялось, если я вам его покажу, будете смеяться, в нем - вода и кофепередает ее слова РИА Новости
Певица отметила, что во время гастролей не может обойтись без кофе и предпочитает эспрессо без сахара и молока. Она добавила, что ей всегда ставят в гримерку небольшую кофемашину и что она особенно любит кофе в капсулах.
Во вторник Долина приняла участие в VIII церемонии вручения международной профессиональной музыкальной премии BraVo, которая проходит на Исторической сцене Большого театра. Эта премия вручается с 2018 года, охватывает десятки стран Евразии и, среди прочего, ставит своей задачей поддержку молодых талантов. Лауреаты получают статуэтки, созданные ювелирным домом Mercury.