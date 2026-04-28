Директор Ларисы Долиной прокомментировал новости об ухудшении ее здоровья

Директор Долиной прокомментировал состояние здоровья певицы Директор Ларисы Долиной прокомментировал новости об ухудшении ее здоровья

Москва28 апр Вести.Народная артистка России Лариса Долина чувствует себя хорошо, с ней все нормально, сообщил директор певицы Сергей Пудовкин.

Сегодня, по сообщению некоторых Telegram-каналов, Ларисе Долиной стало плохо. Она якобы вызвала скорую помощь из-за боли в спине.

Однако вскоре Сергей Пудовкин в интервью РИА Новости отметил, что состояние певицы хорошее. К тому же существует этика сохранения персональных данных, особенно тех, которые касаются медицины.

Давайте уважать друг друга и артистов в том числе. Они тоже живые люди подчеркнул он

Он добавил, что выступление Долиной, которое запланировано на 29 апреля в Москве, состоится без изменений.