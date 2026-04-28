Москва28 апрВести.Народная артистка России Лариса Долина чувствует себя хорошо, с ней все нормально, сообщил директор певицы Сергей Пудовкин.
Сегодня, по сообщению некоторых Telegram-каналов, Ларисе Долиной стало плохо. Она якобы вызвала скорую помощь из-за боли в спине.
Однако вскоре Сергей Пудовкин в интервью РИА Новости отметил, что состояние певицы хорошее. К тому же существует этика сохранения персональных данных, особенно тех, которые касаются медицины.
Давайте уважать друг друга и артистов в том числе. Они тоже живые людиподчеркнул он
Он добавил, что выступление Долиной, которое запланировано на 29 апреля в Москве, состоится без изменений.