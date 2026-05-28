Лариса Долина впервые рассказала о перенесенной операции Певица Лариса Долина никому не рассказывала о перенесенной операции

Москва28 мая Вести.Никто из коллег и друзей Ларисы Долиной не знал о перенесенной певицей операции, передает ТАСС. Народная артистка РФ призналась журналистам, что сейчас она говорит об этом впервые.

Никто не знал, что я в больнице цитирует агентство слова Долиной

Артистка, по ее словам, понимала: ей не нужно было ничего рассказывать, а сейчас это ее первый выход в свет после операции.

В апреле директор Долиной Сергей Пудовкин опровергал появившиеся в СМИ сообщения о госпитализации певицы.

Ряд Telegram-каналов тогда писал, что она была госпитализирована якобы из-за сильной боли в спине, но Пудовкин назвал эту информацию недостоверной.