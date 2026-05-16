Москва16 мая Вести.Российская актриса театра и кино Стася Милославская и нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Егор Ушаков поженились, пишет StarHit.

Милославской 31 год, ее мужу – 23 года. Возлюбленные оформили свои отношения в Московском областном дворце бракосочетания №2. В ЗАГС пригласили только родственников и самых близких друзей пары. После официальной регистрации торжество продолжилось в одном из роскошных столичных особняков.

Молодожены познакомились в социальных сетях. В одном из интервью актриса поделилась, что первым написал Ушаков. Всего через месяц футболист сделал возлюбленной предложение.