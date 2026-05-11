Назван возраст самых старших женихов и невест Москвы ЗАГС: самому старшему жениху Москвы исполнилось 93 года

Москва11 мая Вести.С начала 2026 года брак в столице заключили больше 1,3 тысячи женихов и невест старше 60 лет, передает ТАСС со ссылкой на начальника столичного управления ЗАГС Светлану Уханеву.

В целом количество пар, где и жениху, и невесте больше 60 лет, составило на данный момент от общего количества около 3 процентов, уточнила она.

Самому взрослому жениху на момент вступления в брак исполнилось 93 года говорится в сообщении

Уханева также рассказала, что в самой возрастной паре, вступившей в брак в этом году, жениху исполнилось 88 лет, а невесте – 84 года.