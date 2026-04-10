Москва10 апр Вести.Мария Юмашева, внучка первого президента России Бориса Ельцина, опубликовала редкий снимок с родителями из семейного архива. Фотография появилась в ее соцсетях в день, когда ей исполнилось 24 года.

Под публикацией именинница поблагодарила родителей за жизнь.

Мария – дочь Татьяны Ельциной и журналиста и политика Валентина Юмашева. Пара поженилась в 2002 году, в том же году у них родилась дочь. Для Татьяны Ельциной этот брак стал третьим.

Юмашева активно ведет соцсети, но отмечает, что старается редко публиковать фотографии с близкими, делая это только по особым случаям. В последние годы она также делится моментами личной жизни, включая отношения с Глебом Березовским.