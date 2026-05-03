Москва3 мая Вести.Девушка 42-летнего рэпера Тимати (Тимур Юнусов) Валентина Иванова впервые показала фото лица их общей дочери Эммы. Снимок появился в "Сторис" на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской в России и запрещена).

Как пишут СМИ, Тимати с Валентиной Ивановой, тремя детьми и мамой отдыхает на Мальдивах. Мать рэпера Симона поделилась в соцсетях фотографией, на которой Тимати запечатлен с двумя дочерями на руках – старшей Алисой и девятимесячной Эммой. Мать рэп-исполнителя выразила желание, чтобы сестры росли "дружными и счастливыми" и чтобы над всеми детьми было "мирное и чистое небо".

Валентина Иванова на своей странице разместила снимок, на котором лицо девочки видно. На этом фото малышка смотрит в кадр и улыбается, за ушами у нее цветки.

Моя Вселенная. Сегодня 9 месяцев сказано в подписи на фото

У рэпера Тимати трое детей от трех возлюбленных. Первая дочь Алиса родилась в 2014 году от отношений с моделью Аленой Шишковой. Сын Ратмир родился в 2019 году от модели Анастасии Решетовой. При этом Алена Шишкова в соцсетях писала, что не винит Решетову в романе с Тимати, но те уже "летали вместе", когда Шишкова была беременна. В 2025 году у рэпера родилась дочь Эмма от Валентины Ивановой.

Ранее Тимати прокомментировал санкции, введенные против него Евросоюзом.