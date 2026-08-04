Мать убитых в Таиланде Назимовых назвала своих детей героями Мать убитых в Таиланде Назимовых назвала их героями, остановившими серию убийств

Москва4 авг Вести.Зарина Назимова – мать убитых в Таиланде Романа и Дианы Назимовых – назвала своих детей героями, гибель которых позволила остановить целую серию убийств на известном курорте. Об этом она заявила на своей странице в соцсети Threads (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Женщина отметила, что потеряла самое дорогое в своей жизни, но совершенно точно знает, что теперь злоумышленники больше никого и никогда не лишат жизни.

И если благодаря расследованию трагедии моих детей были остановлены те, кто мог продолжить убивать, значит их жизнь изменила судьбы других людей. Для меня Диана и Рома навсегда останутся героями говорится в публикации

Тюменцы Диана и Роман Назимовы пропали в Паттайе 26 июля. Позднее местная полиция арестовала подозреваемых, которые сознались в убийстве россиян, и рассказали, где захоронили их останки. Преступники признались, что убили россиян, пытаясь завладеть мотоциклом, на котором передвигались граждане РФ.

В ходе допросов подозреваемых выяснилось, что убийство россиян - не единственный эпизод на счету этой банды. В нескольких километрах от места, где нашли россиян, нашли трупы еще нескольких человек.