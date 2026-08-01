Жители Таиланда требуют смертной казни для подозреваемых в убийстве россиян Жители Таиланда потребовали смертной казни для подозреваемых в убийстве россиян

Москва1 авг Вести.Жители Таиланда, собравшиеся у полицейского участка в районе Хуай Яй на окраине Паттайи, потребовали смертной казни для подозреваемых в убийстве россиян Дианы и Романа Назимовых. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным следствия, брат и сестра пропали в понедельник после того, как рано утром уехали из дома на мотоцикле. В ночь на субботу полицейские обнаружили их тела в захоронении, где также находились тела троих граждан Таиланда – мужчины, женщины и девочки.

По подозрению в преступлении задержали двоих граждан Таиланда – Понга и Тхонга. Во время их вывода из полицейского участка собравшиеся пытались прорваться к подозреваемым и требовали для них смертной казни.

Перед убийством моих соседей, семьи из трех человек, Понг насиловал несовершеннолетнюю девочку на глазах у ее связанных по рукам и ногам родителей. А потом застрелил всех троих из того же пистолета, из которого убил сейчас русского мальчика. Он это рассказал ночью на допросе приводит агентство слова женщины, которая давала свидетельские показания

Адвокат фигурантов сообщил, что расследуются два уголовных дела – об убийстве и сокрытии тел россиян, а также семьи тайцев. По его словам, по обоим эпизодам законодательство Таиланда предусматривает возможность назначения смертной казни. Он также отметил, что суд, вероятнее всего, изберет подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей без права освобождения под залог.

Ранее в российском посольстве в Таиланде выразили надежду на всестороннее расследование дела об убийстве брата и сестры Назимовых в Паттайе.