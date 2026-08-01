Москва1 авгВести.Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун принес извинения после произошедшего в стране убийства россиян, брата и сестры Назимовых.
Ранее подозреваемые в совершении преступления показали сотрудникам полиции могилы метровой глубины, в одной из которых лежали тела пропавших – Романа и Дианы Назимовых.
Премьер приехал на место преступления и посетил полицейский участок.
Мы приносим свои извинения за случившеесясказал он журналистам в ходе брифинга
Накануне в Таиланде произошла другая трагедия. На Пхукете россиянку трижды переехали и бросили на дороге.