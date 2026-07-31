В Паттайе нашли пять тел на месте, указанном подозреваемым в убийстве россиян

В Таиланде нашли пять тел на месте предполагаемого захоронения россиян В Паттайе нашли пять тел на месте, указанном подозреваемым в убийстве россиян

Москва31 июл Вести.В Таиланде на месте, которое указал задержанный по делу об исчезновении двух граждан РФ, обнаружили пять тел. Об этом сообщает Thairath News.

Уточняется, что предполагаемое захоронение россиян находится в городе Паттайя.

Ранее стало известно о пропаже в Таиланде 22-летней Дианы Назимовой и ее 17-ленего брата Романа. Молодые люди исчезли 26 июля. Позднее их мотоцикл был найден разобранным на части и закопанным в провинции Чонбури.

По данным местных СМИ, полиция задержала подозреваемых в убийстве – Тхану Кыттхонга и его подельника. Задержанные признались в содеянном.