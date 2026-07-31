Москва31 июлВести.В Таиланде на месте, которое указал задержанный по делу об исчезновении двух граждан РФ, обнаружили пять тел. Об этом сообщает Thairath News.
Уточняется, что предполагаемое захоронение россиян находится в городе Паттайя.
Ранее стало известно о пропаже в Таиланде 22-летней Дианы Назимовой и ее 17-ленего брата Романа. Молодые люди исчезли 26 июля. Позднее их мотоцикл был найден разобранным на части и закопанным в провинции Чонбури.
По данным местных СМИ, полиция задержала подозреваемых в убийстве – Тхану Кыттхонга и его подельника. Задержанные признались в содеянном.