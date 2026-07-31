Посольство РФ в Таиланде надеется на честное расследование убийства двух россиян

Посольство РФ надеется на справедливое наказание для убийц россиян в Таиланде Посольство РФ в Таиланде надеется на честное расследование убийства двух россиян

Москва31 июл Вести.Российское посольство в Таиланде выразило надежду на всестороннее расследование дела об убийстве брата и сестры Назимовых в Паттайе, заявил ТАСС заведующий консульским отделом диппредставительства Илья Ильин.

Ильин сообщил, что посольство уведомили о задержании подозреваемых.

Мы надеемся на всестороннее расследование этого чудовищного преступления и на то, что убийцы понесут заслуженное наказание указал он

Ранее задержанные тайскими полицейскими подозреваемые по этому делу признались в убийстве исчезнувших Дианы и Романа Назимовых.