Москва31 июлВести.Российское посольство в Таиланде выразило надежду на всестороннее расследование дела об убийстве брата и сестры Назимовых в Паттайе, заявил ТАСС заведующий консульским отделом диппредставительства Илья Ильин.
Ильин сообщил, что посольство уведомили о задержании подозреваемых.
Мы надеемся на всестороннее расследование этого чудовищного преступления и на то, что убийцы понесут заслуженное наказаниеуказал он
Ранее задержанные тайскими полицейскими подозреваемые по этому делу признались в убийстве исчезнувших Дианы и Романа Назимовых.