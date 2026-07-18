Замглавы полиции Таиланда лично арестовал российскую семью в Паттайе Nation TV: замглавы полиции Таиланда возглавил операцию по аресту семьи из РФ

Москва18 июл Вести.Заместитель начальника главного управления Национальной полиции Таиланда генерал Самран Нуанма возглавил операцию по задержанию семьи граждан России в Паттайе. Об этом сообщил телеканал Nation TV.

По данным телеканала, россияне подозреваются в незаконном владении земельными участками и жилыми домами через подставных лиц из числа граждан Таиланда.

Генерал Самран Нуанма лично возглавил операцию по аресту граждан России, подозреваемых по делу об использовании тайских подставных лиц для незаконного владения земельной собственностью в Таиланде говорится в сообщении

Операция прошла в поселке Ban Dusit в Паттайе, который известен как "русская деревня". По версии следствия, семье через зарегистрированные в Таиланде подставные фирмы принадлежат восемь домов и земельных участков.

Один из задержанных – россиянин по имени Игорь – проживает в Таиланде вместе с семьей более 20 лет. Недвижимость, как утверждается, оформлена на компанию, в которой россиянину принадлежит 49%, а контрольный пакет в 51% номинально записан на гражданина Таиланда.