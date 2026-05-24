Daily News: в Таиланде задержали трех россиян по делу о незаконном бизнесе

В Таиланде задержали трех россиян Daily News: в Таиланде задержали трех россиян по делу о незаконном бизнесе

Москва24 мая Вести.Правоохранительные органы Таиланда задержали трех граждан России на острове Пханган по подозрению в незаконном ведении бизнеса. Об этом сообщает газета Daily News.

По данным издания, суд острова Самуи выдал ордера на арест 21 иностранца. Следствие подозревает их в использовании граждан Таиланда в качестве номинальных владельцев компаний для обхода местного законодательства.

Помимо трех россиян, среди задержанных оказались граждане Австралии, Германии, Израиля, Нидерландов, Словакии, Турции, Украины, Филиппин и Франции.

В ходе расследования полицейские изъяли 38 документов, подтверждающих право собственности на земельные участки. Общая стоимость активов, по предварительным оценкам, составляет около 200 миллионов батов, что эквивалентно примерно 436 миллионам рублей.

Таиландское законодательство предусматривает уголовную ответственность за использование подставных лиц, номинальных акционеров или директоров из числа местных жителей для фактического контроля иностранцами над бизнесом. Согласно закону об иностранном предпринимательстве, иностранные граждане не могут владеть более чем 49% компании в ряде отраслей, включая туристический сектор, рынок недвижимости, торговлю и сферу услуг.

За такие правонарушения предусмотрены штрафы от 100 тысяч до 1 миллиона батов (от 218 тысяч до 2,18 миллиона рублей), принудительное закрытие компании, а также лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что власти Таиланда и Бали ужесточили пребывания иностранцев для защиты местных рабочих мест и противостояния росту цен. В связи с этим началась массовая депортация российских граждан.