Москва26 апрВести.В камбоджийском городе Пномпен полиция задержала 40 человек, среди них двое граждан России и 20 граждан Китая. Их подозревают в вымогательстве денег под предлогом продажи интимных фотографий девушек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Уточняется, что организацией скам-центра также занимались представители местной власти, которых уже отстранили от занимаемых должностей.
Вычислить местоположение удалось благодаря спасенному из рабства режиссеру телесериалов – вместе с ним полиция дошла через поля сахарного тростникаговорится в публикации
Во время рейда были изъяты 528 телефонов, компьютеры и процессоры с тематическим контентом.
В публикации отмечается, что Камбоджа стала точкой притяжения для мошенников, так как в соседней Мьянме, где раньше находился крупнейший в мире скам-центр, правоохранители начали бороться с сомнительными организациями.
Ранее стало известно, что при поддержке правоохранительных органов Мьянмы российской стороне удалось добиться освобождения двух гражданок РФ, которых незаконно удерживали на территории страны.