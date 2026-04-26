В Камбодже задержали россиян за участие в мошеннической организации В Камбодже полиция разгромила скам-центр, среди задержанных оказались россияне

Москва26 апр Вести.В камбоджийском городе Пномпен полиция задержала 40 человек, среди них двое граждан России и 20 граждан Китая. Их подозревают в вымогательстве денег под предлогом продажи интимных фотографий девушек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что организацией скам-центра также занимались представители местной власти, которых уже отстранили от занимаемых должностей.

Вычислить местоположение удалось благодаря спасенному из рабства режиссеру телесериалов – вместе с ним полиция дошла через поля сахарного тростника говорится в публикации

Во время рейда были изъяты 528 телефонов, компьютеры и процессоры с тематическим контентом.

В публикации отмечается, что Камбоджа стала точкой притяжения для мошенников, так как в соседней Мьянме, где раньше находился крупнейший в мире скам-центр, правоохранители начали бороться с сомнительными организациями.

Ранее стало известно, что при поддержке правоохранительных органов Мьянмы российской стороне удалось добиться освобождения двух гражданок РФ, которых незаконно удерживали на территории страны.