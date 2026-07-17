The Nation: в Таиланде россиян задержали по делу о сделках с недвижимостью

В Таиланде задержали четырех россиян по делу об элитной недвижимости The Nation: в Таиланде россиян задержали по делу о сделках с недвижимостью

Москва17 июл Вести.Полиция Таиланда задержала четырех граждан России в рамках расследования предполагаемой схемы обхода ограничений на иностранное владение землей при операциях с элитной недвижимостью в провинции Чонбури. Об этом пишет газета The Nation.

Обыски прошли одновременно по 41 адресу в рамках проверки 33 компаний, которые, по версии правоохранителей, могли оформлять бизнес на подставных тайских акционеров, сохраняя фактический контроль за иностранными владельцами. Во время обысков сотрудники полиции изъяли документы, компьютеры и другие электронные носители.

Как пишет издание, расследование касается жилых комплексов стоимостью свыше 5 млрд батов (около 154 млн рублей), которые продвигались на интернет-площадках как "русская деревня".

По данным полиции, сейчас устанавливается, были ли задействованы в преступной схеме граждане Таиланда.

Ранее россиянина и еще восьмерых иностранцев заподозрили в незаконном владении землей на острове Пхукет.