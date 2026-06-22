Россиянина заподозрили в незаконном владении землей на Пхукете РИА Новости: россиянина задержали на Пхукете из-за незаконного владения землей

Москва22 июн Вести.На Пхукете задержали россиянина и еще восьмерых иностранцев по подозрению в незаконном владении земельными участками через подставные компании. Общая стоимость недвижимости превышает 3,5 миллиона долларов, передает РИА Новости со ссылкой на управление полиции Таиланда по провинции Пхукет.

По законам Таиланда иностранные граждане не имеют права владеть землей в стране.

Полицией задержаны девять иностранных граждан, в том числе пять граждан Израиля, один гражданин Нидерландов, один гражданин России и двое граждан Франции по подозрению в нелегальном владении несколькими участками элитной земельной собственности общей площадью 3450 квадратных метров заявили в управлении

Стоимость этих участков составляет 116 миллионов таиландских бат, что эквивалентно более чем 3,5 миллиона долларов.

Как пояснили в полиции, земельные участки были оформлены на несколько таиландских компаний, зарегистрированных на Пхукете в соответствии с местным законодательством. При этом сами эти компании создавались при участии других фирм, среди учредителей которых были иностранцы.

По версии следствия, иностранцы использовали зарегистрированные в Таиланде компании, где их доля формально не превышала разрешенные 49%, для оформления фирм - владельцев земли. При этом фактически они могли контролировать 70-80% этих компаний, а тайские учредители, как подозревает полиция, были номинальными владельцами.

Если это подтвердится, задержанным, включая россиянина, грозит до трех лет тюрьмы и крупные штрафы за каждый доказанный эпизод. Земельные участки могут конфисковать и продать на аукционе.