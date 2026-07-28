На Пхукете по запросу Генпрокуратуры задержали бизнесмена из Приморья

Крупный приморский бизнесмен задержан в Таиланде по запросу Генпрокуратуры РФ На Пхукете по запросу Генпрокуратуры задержали бизнесмена из Приморья

Москва28 июл Вести.На Пхукете задержали 73-летнего предпринимателя из Приморского края, которого российские силовики подозревают в создании транснациональной преступной группировки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что в Таиланде бизнесмен находился с просроченной визой. Теперь его планируют экстрадировать в РФ.

Тайская полиция обнаружила 73-летнего Виктора Алексеенкова в частном доме на Пхукете. Ордер на его задержание выдал местный суд по запросу Генпрокуратуры России. По версии следствия, мужчина руководил преступным сообществом и организовал мошеннические схемы на миллионы рублей говорится в сообщении источника

Подробности дела не приводятся. Официальных комментариев и подтверждения от ведомств по этому поводу нет.