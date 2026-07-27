Москва27 июлВести.Российский гражданин арестован на острове Пхукет в Таиланде по требованию Национального центрального бюро Интерпола РФ. Ему инкриминируется организация преступного сообщества в России. Об этом пишет газета Bangkok Post со ссылкой на иммиграционную полицию.
Полицейский назвал задержанного "Виктором". Как заявил начальник следственно-розыскного отдела, в РФ арестованный обвиняется в организации преступного сообщества.
Российский гражданин был арестован в субботу 25 июля в частном доме в районе Чалонг по постановлению провинциального суда Пхукета, выданному по запросу российского Интерполасообщил газете полковник Пхисит Си-Он, возглавляющий следственно-розыскной отдел иммиграционной полиции Пхукета
Россиянина доставили в полицейский участок района Чалонг для дальнейших юридических действий. В его отношении будет проведена процедура выдачи российским властям.
Ранее полиция Таиланда задержала четырех граждан России в рамках расследования предполагаемой схемы обхода ограничений на иностранное владение землей при операциях с элитной недвижимостью в провинции Чонбури.