Bangkok Post: в Таиланде арестован россиянин по запросу НЦБ Интерпола РФ

В Таиланде арестовали россиянина, подозреваемого в руководстве ОПГ Bangkok Post: в Таиланде арестован россиянин по запросу НЦБ Интерпола РФ

Москва27 июл Вести.Российский гражданин арестован на острове Пхукет в Таиланде по требованию Национального центрального бюро Интерпола РФ. Ему инкриминируется организация преступного сообщества в России. Об этом пишет газета Bangkok Post со ссылкой на иммиграционную полицию.

Полицейский назвал задержанного "Виктором". Как заявил начальник следственно-розыскного отдела, в РФ арестованный обвиняется в организации преступного сообщества.

Российский гражданин был арестован в субботу 25 июля в частном доме в районе Чалонг по постановлению провинциального суда Пхукета, выданному по запросу российского Интерпола сообщил газете полковник Пхисит Си-Он, возглавляющий следственно-розыскной отдел иммиграционной полиции Пхукета

Россиянина доставили в полицейский участок района Чалонг для дальнейших юридических действий. В его отношении будет проведена процедура выдачи российским властям.

Ранее полиция Таиланда задержала четырех граждан России в рамках расследования предполагаемой схемы обхода ограничений на иностранное владение землей при операциях с элитной недвижимостью в провинции Чонбури.