Генконсул Садыков сообщил о новых обвинениях россиянину во Вьетнаме Генконсул Садыков: задержанному во Вьетнаме россиянину грозят новые обвинения

Москва28 мая Вести.Задержанному во Вьетнаме гражданину России могут предъявить дополнительные обвинения помимо кражи багажа. Об этом РИА Новости сообщил генеральный консул России в Хошимине Тимур Садыков.

Ранее вьетнамские СМИ сообщили о задержании россиянина Александра Горба, которого подозревают в хищении багажа иностранных граждан в аэропорту Хошимина. По данным следствия, мужчина прилетал из Таиланда без вещей и забирал брендовые сумки с ленты выдачи багажа.

Как отметил Садыков, у консульства есть информация о возможной причастности россиянина и к другим преступлениям на территории Вьетнама.

По его словам, иностранные граждане после отбытия наказания за уголовные преступления обычно подлежат выдворению из страны с временным запретом на повторный въезд.

Согласно местному законодательству, фигуранту дела может грозить до 20 лет лишения свободы.