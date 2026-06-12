Вьетнам депортировал россиянина, находящегося в международном розыске ТАСС: из Вьетнама выдворили гражданина РФ, находящегося в международном розыске

Москва12 июн Вести.Из Вьетнама выдворили россиянина, проведшего два года в местной тюрьме и разыскиваемого за преступление в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию генерального консульства РФ в Хошимине.

11 июня в сопровождении сотрудников вьетнамской полиции и российских консулов из международного аэропорта Хошимина был депортирован россиянин, который находился в международном розыске за совершение уголовного преступления в России цитирует агентство сообщение диппредставительства

При процессе депортации присутствовал представитель МВД РФ при российском посольстве во Вьетнаме.

Гражданин РФ пробыл два года во вьетнамской тюрьме. К такому сроку его приговорили из-за участия в разбое в отношении местного наркоторговца в городе Нячанг. После истечения срока заключения суд постановил выдворить его из страны.

Ранее сообщалось, что во Вьетнаме задержали россиянина Александра Горба, которого подозревают в хищении багажа иностранных граждан в аэропорту Хошимина.