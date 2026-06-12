Москва12 июнВести.Из Вьетнама выдворили россиянина, проведшего два года в местной тюрьме и разыскиваемого за преступление в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию генерального консульства РФ в Хошимине.
11 июня в сопровождении сотрудников вьетнамской полиции и российских консулов из международного аэропорта Хошимина был депортирован россиянин, который находился в международном розыске за совершение уголовного преступления в Россиицитирует агентство сообщение диппредставительства
При процессе депортации присутствовал представитель МВД РФ при российском посольстве во Вьетнаме.
Гражданин РФ пробыл два года во вьетнамской тюрьме. К такому сроку его приговорили из-за участия в разбое в отношении местного наркоторговца в городе Нячанг. После истечения срока заключения суд постановил выдворить его из страны.
Ранее сообщалось, что во Вьетнаме задержали россиянина Александра Горба, которого подозревают в хищении багажа иностранных граждан в аэропорту Хошимина.